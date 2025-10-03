Валентин Мундров: Киберсигурността вече не е „технически въпрос“, а ключов елемент от националната и икономическата сигурност

Това каза министърът на електронното управление Валентин Мундров при откриването на специализираната конференция „Бъдещето на финансовата киберсигурност“, организирана от Асоциацията на банките в България.



Министър Мундров акцентира върху нуждата от изграждане на среда на доверие, в която бизнесът и институциите работят заедно за създаване на устойчиви решения в областта на киберзащитата. “Устойчивата киберсигурност изисква постоянен диалог и ефективно взаимодействие между държавата и бизнеса. Частният сектор е в авангарда на технологичните иновации – именно там се разработват решенията, които ежедневно използваме, за да защитим данни, финансови операции и критична инфраструктура”, подчерта той и добави, че Министерството на електронното управление работи за създаване на среда на доверие, в която държавата и бизнесът могат да си партнират на равни начала.

“Нашата цел е България да бъде надежден и активен фактор за сигурността в европейското и глобалното дигитално пространство”, категоричен беше Мундров.



Министърът на електронното управление отчете, че на международно равнище България развива партньорства в рамките на НАТО, ООН и двустранни сътрудничества с държави партньори, насочени към обмен на опит, съвместни учения и изграждане на обща киберустойчивост. Целта е страната ни да бъде надежден и активен фактор за сигурността в европейското и глобалното дигитално пространство, добави още той.

По думите му България има талантливи млади специалисти, които създават конкурентни решения в сферата на киберсигурността. Държавата има отговорността да осигури регулаторна яснота, достъп до финансиране и подкрепа за внедряване на нови технологии в реалния сектор, подчерта Валентин Мундров.

