Валентин Мундров: Цифровият суверенитет е ключов за лидерството на Европа в дигиталния свят

В днешната нестабилна геополитическа обстановка цифровият суверенитет на Европейския съюз е от съществено значение не само за сигурността, но и за осигуряването на икономически и социален просперитет.

Нуждаем се от повече инвестиции, иновации и собствени решения, за да намалим зависимостите от чуждестранни технологии, да защитим европейските данни и да укрепим доверието в нашето цифрово бъдеще. Тази позиция изрази министърът на електронното управление Валентин Мундров на Срещата на върха по цифров суверенитет, която се проведе в Берлин и на която присъстваха немският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон и изпълнителният вицепрезидент на Европейската комисия за технологичен суверенитет, сигурност и демокрация Хена Виркунен.

Участниците в Срещата на върха в Берлин се обединиха, че въпросите на бъдещето ще се решават предимно в дигиталната сфера, затова Европа не трябва да изостава в процесите за световно технологично лидерство и всичко това може да стане само чрез обединените сили на държавите членки.

“Укрепването на европейския цифров суверенитет изисква конкретни мерки. Трябва да използваме пълния потенциал на регулаторната рамка, като Директивата NIS-2, и да насърчаваме укрепването на капацитета за киберсигурност в държавите членки чрез засилено сътрудничество и обмен на информация, за да създадем единно европейско пространство за киберсигурност”, подчерта министър Мундров. По думите му изкуственият интелект се превръща в крайъгълен камък на цифровия суверенитет.

Европа има водеща роля в регулирането на цифровите технологии в световен мащаб и чрез Акта за изкуствения интелект и цялото си цифрово законодателство, добави още министърът на електронното управление.

Той обсъди с колегите си от Германия, Холандия, и Португалия подкрепата за нов политически подход, предназначен да засили стратегическата автономност на Европа в цифровата област. Това би изисквало Съюзът да актуализира и адаптира редица от своите настоящи правни, регулаторни и финансови инструменти и да насърчава по-активно европейските ценности и принципи в области като защита на данните, киберсигурност и етично проектиран изкуствен интелект (ИИ).

