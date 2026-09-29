Вълчи дол ще има нов център за подкрепа на деца

Държавата предоставя безвъзмездно на общината имот, който ще бъде използван за работа с деца в предучилищна и училищна възраст

Нов общински център за подкрепа за личностно развитие на деца предстои да бъде създаден във Вълчи дол. Правителството реши да прехвърли безвъзмездно на общината имот – частна държавна собственост, който ще бъде използван за реализирането на инициативата.

Имотът се намира на ул. „Жечка Карамфилова“ № 1 във Вълчи дол и включва терен с площ от 817 кв. м заедно с построената в него сграда.

Подкрепа за деца от различни възрастови групи

Предвижда се в предоставения имот да бъде изграден общински център за подкрепа за личностно развитие, насочен към деца в предучилищна и училищна възраст.

До момента имотът е бил предоставен за управление на областния управител на Варна, но необходимостта от използването му за държавни нужди е отпаднала. Това позволява той да бъде прехвърлен на общината и да получи ново предназначение.

Петгодишен срок за реализиране на проекта

Решението на правителството поставя и конкретно условие пред Община Вълчи дол. Местната администрация разполага с пет години от придобиването на имота, за да реализира предвидения център.

Ако в този срок проектът не бъде изпълнен, общината ще трябва да прехвърли собствеността обратно на държавата.

Областният управител на Варна трябва да разработи механизъм за контрол и да извършва периодични проверки за спазването на условията, при които имотът е предоставен.

С реализирането на проекта държавният имот ще бъде използван за дейности, насочени към подкрепата и личностното развитие на децата във Вълчи дол.