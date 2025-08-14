четвъртък, август 14, 2025
Последни:
България

В защита на пациентите: министър Кирилов спира износа на жизненоважен лекарствен продукт

Редактор

Министърът на здравеопазването издаде заповед за забрана на износа на лекарствен продукт за заместващо лечение при хронична бъбречна недостатъчност.

Целта е да се гарантира терапията на българските пациенти и непрекъснатост на достъпа им до лечение.

Заповедта е със срок 6 месеца до 15 февруари 2026 г. и касае лекарствения продукт NeoRecormon с международно непатентно наименование (INN) Erythropoietin (Epoetin beta). 

Лекарственият продукт представлява инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка, който се прилага от 1 до 3 пъти седмично при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност, включително терминален стадий.

Решението стъпва на анализ на наличностите, потреблението и на официалните уведомления на притежателя на разрешението за употреба за временно преустановяване на продажбите и забавени доставки.

Министерството ще нотифицира заповедта по реда на Директива (ЕС) 2015/1535, като при необходимост ще използва предвидената процедура по спешни причини, за да осигури незабавно действие. 

Целта на тази мярка е всяка налична опаковка да остане за българските пациенти и терапията им да не бъде прекъсвана.

Интересно от мрежата

Вижте още

МС прие Решение за осигуряване на държавна гаранция за временна експозиция „По вълните на Черно море през хилядолетията“ в Централата на ЮНЕСКО в Париж

Редактор

Министър Георгиев проведе среща с върховния комисар по стратегическо планиране на Франция

Редактор

Одобрен е План за 2025 – 2026 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен животна възрастните хора в България

Редактор

Pin It on Pinterest