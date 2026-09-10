В Самоков демонстрираха българска система за откриване и противодействие на дронове

Разработката може да локализира безпилотни летателни апарати и да прилага средства за радиоелектронно противодействие

Система за откриване, локализиране и противодействие на безпилотни летателни апарати (БЛА) беше представена в „Самел-90“ АД в Самоков. На демонстрацията присъства заместник-министърът на отбраната Катерина Граматикова-Иванова, както и представители на армията и структурите за сигурност.

Компанията представи цялостно решение, което обединява различни технологии и може да бъде конфигурирано според конкретната задача и особеностите на защитавания обект.

По време на практическата демонстрация беше показана работата на системата от контролен и мобилен център, включително възможностите за определяне на местоположението на дронове и използване на средства за радиоелектронно противодействие.

Системата е предназначена за защита на военни и стратегически обекти, критична инфраструктура и други зони, в които неразрешеното използване на дронове може да създаде риск за сигурността.

На демонстрацията присъстваха представители на Министерството на отбраната и Министерството на транспорта, Сухопътните войски, Военновъздушните и Военноморските сили, Съвместното командване на специалните операции, НСО и различни структури на МВР.

Заместник-министър Катерина Граматикова-Иванова подчерта значението на българската отбранителна индустрия за развитието на способностите на армията и необходимостта от по-тясно взаимодействие между компаниите и институциите от системата за отбрана и сигурност.