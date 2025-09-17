В НС се проведе кръводарителска акция под патронажа на председателя на парламента Наталия Киселова

Инициативата е на Комисията по здравеопазването.

Акцията е по повод отбелязването на празника на град София и деня, в който почитаме светите мъченици София, Надежда, Вяра и Любов.

Народни представители, сред които и председателят на Народното събрание Наталия Киселова, както и парламентарни служители дариха безвъзмездно кръв. Целта на инициативата е да се повиши информираността на обществото за необходимостта от безопасна кръв за спасяване на човешки живот и да се насочи вниманието към съществуващите проблеми, свързани с осигуряването на кръв и кръвни съставки за нуждите на системата на здравеопазването в България.

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова заяви на откриването на акцията, че само този, който е изпадал в нужда знае колко е важно кръводаряването. Тази кампания показва, че народните представители могат да бъдат обединени и да дадат личен пример по един хуманен и без политически пристрастия проблем, какъвто е кръводаряването, подчерта тя. Наталия Киселова изрази увереност, че всеки, който ще дари или вече е дарил кръв, ще бъде по-предпазлив, когато среща прояви на насилие, защото всяка капка кръв е живот. Тя изрази надежда, че намаляването на агресията ще доведе и до намаляване на случаите на травми, при които се налага кръвопреливане. Председателят на парламента призова гражданите, които желаят да дарят кръв, да не се колебаят, защото това ще помогне на повече хора в нужда да се завърнат здрави вкъщи.

Председателят на Комисията по здравеопазване на парламента Костадин Ангелов заяви, че това е третата поред кампания по кръводаряване в Народното събрание. Нейната цел е да се изрази съпричастност към огромния проблем, свързан с кръводаряването и осигуряването на достатъчно количество кръв и кръвни продукти на всички нуждаещи се български граждани и на лечебните заведения. Той подчерта, че така народните представители дават личен пример и показват съпричастност с кампанията, която има за цел да повиши информираността сред обществото, че всеки, който дарява кръв, спасява един човешки живот. Костадин Ангелов припомни, че има медицински състояния, които изискват огромно количество кръв. Той посочи, че кръвопреливане се налага често на пострадалите в резултат на пътно-транспортни произшествия, на бременни жени по време на раждане, налага се и при деца с някои онкохематологични заболявания и др. Председателят на Комисията по здравеопазване заяви, че българският парламент единодушно е подкрепил създаването на Център за трансфузионна хематология в Бургас, който предстои скоро официално да бъде открит от Министерството на здравеопазването. Той изрази благодарност към всички специалисти в центровете по трансфузионна хематология за денонощния им труд, който е особено ценен за спасяването на човешки живот, и на Червения кръст и младите доброволци за усилията им в организирането на кампании като тази.

Заместник-министърът на здравеопазването Добромира Карева каза, че благодарение на безценния хуманен акт на кръводаряване, всеки час някъде по света се спасява човешки живот или се подпомага лечението на нуждаещи се пациенти.

Председателят на Червения кръст Христо Григоров заяви, че да се дарява кръв означава, че имаш голямо сърце, в което е влязла добротата на твоите предци, давали кръв и спасявали човешки животи.

Директорът на Националния център по трансфузионна хематология Красимира Терзиева, сподели, че кръводаряването е най-тихият, но най- силният акт на човешка солидарност. То е дар и е едно от малкото неща, които човек може да направи за друг като дари буквално частица от себе си. Тя отбеляза, че трансфузионната система има нужда от подкрепа, от модернизиране, от признание от обществото, защото тя е гръбнакът на съвременна медицина, защото кръвта няма заместител и единственият начин е кръводаряването.

На събитието присъстваха още народни представители, генералният директор на Червения кръст проф. д-р Красимир Гигов, представители на Министерството на здравеопазването, доброволци от Червения кръст, служители от Националния център по трансфузионна хематология и представители на медиите.

