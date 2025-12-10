В НС беше представена детската експозиция „Моми и петли“

В Народното събрание беше представена детската експозиция „Моми и петли“.



Картините на млади жени са изработени по каталог с празнични български носии от различните региони на страната, като стремежът е те да се пресъздадат в техния оригинален вид, отбеляза организаторът на проекта Татяна Костадинова. Тази експозиция е резултат от целогодишния труд на много деца и младежи и тяхното желание да рисуват и да се докоснат до изкуството, допълни тя.

Изложеният коледен кът с иконостас и икони, както и картините на момичетата с народни носии са изработени от детската школа на арт център „Видима“ в Севлиево. В проекта са участвали младежи от България, Украйна, Италия и Северна Македония по програмата „Еразъм +“, деца от училища извън страната, които са наградени от Агенцията за българите в чужбина за участието им в различни творчески конкурси и деца на възраст между 7 и 12 години от СУ „Отец Паисий“ – град Куклен и ОУ „Христо Ботев“ – село Катуница в рамките на социална услуга „Обучение за придобиване на умения“.

Изложбата „Моми и петли“ се организира от сдружение „Духовно огледало“. То е създадено през 1998 г. с цел да подкрепя млади таланти и да развива техните умения в областта на изкуството, културата, науката и спорта. Сдружението следва стремежа за културно сътрудничество и разбирателство между народите чрез детското и младежко творчество.

