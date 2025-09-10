В НС беше открита изложбата графика „Софийски офорти – разходка в миналото“

В навечерието на Деня на София – 17 септември, и празника на Светите мъченици София, Вяра, Надежда и Любов в Народното събрание беше открита изложбата графика „Софийски офорти – разходка в миналото“.

Експозицията, която е посветена на празника на столицата и е реализирана по инициатива на председателя на парламентарната Комисия по външна политика Йорданка Фандъкова, в сътрудничество с Посолството на Украйна, представя 14 творби на известния украински график Василий Мироненко. Те са вдъхновени от пътуването му до България през средата на миналия век.

Творческият път на автора е свързан с Харкив и Харкивския художествен институт. Като един от най-добрите гравьори в Източна Европа, авторът участва в редица републикански и чуждестранни изложби. Показаната колекция от картини е предоставена с любезното съдействие на председателя на Градското дружество за българска култура в Харкив Володимир Саленков.

София, нашият град, е не само столица на България, но и символ на духовност, толерантност и културно многообразие, отбеляза председателят на Комисията по външна политика Йорданка Фандъкова. По думите й офортите на Василий Мироненко, създадени преди близо седем десетилетия, са не само художествено наследство, но и свидетелство за дълбокото му вълнение от красотата на България и по-специално на столицата. Председателят на Комисията по външна политика в парламента подчерта значимостта на показаните произведения като мост между миналото и настоящето, както и непреходната връзка на българския с украинския народ. Днес, когато светът е изправен пред сложни предизвикателства, тази изложба ни напомня, че изкуството е универсален език, който ни обединява и ни дава вяра, надежда, любов и мъдрост да живеем в мир и разбирателство, добави Йорданка Фандъкова. Тя изрази надеждата си, че в тежкото време за Украйна изкуството и културата са в състояние да дадат вяра, че справедливостта е възможна и мирът ще възтържествува.

Посланикът на Украйна в Република България Олеся Илашчук посочи, че експозицията утвърждава традициите на дълбоко уважение и приятелство между двете страни, както и възхищение към красотата на град София. Украинско-българските художествени и културни връзки имат вековна история още от времето на Киевска Рус и Първото българско царство, допълни тя. Олеся Илашчук отправи благодарност към българските народни представители за последователната им подкрепа за украинския народ в борбата му да запази собствената си държава и национална идентичност.

На събитието присъстваха още депутати, общински съветници в Столичния общински съвет, представители на дипломатическия корпус, експерти в областта на изобразителното изкуство и журналисти.

Facebook

Twitter



Shares