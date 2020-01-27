В няколко области обявиха грипна ваканция

От днес 27 януари до 4 февруари поради висока заболеваемост е преустановен учебният процес във всички училища в област Благоевград.

В област Ямбол е обявена грипна ваканция от днес до 4 февруари.

Училищата в София-област ще излязат във ваканция от утре, 28 януари до 4 февруари, включително.

В област Перник грипната ваканция ще започне утре и ще продължи до 4 февруари.

6 училища в област Велико Търново преустановяват учебния си процес – в общините Павликени и Сухиндол. Там няма да има занятия от 27 до 29 януари.

В област Ловеч 7 училища ще преустановят учебния процес от 27 до 31 януари.

Учениците във всички 32 училища в област Габрово няма да учат от 27 до 31 януари, а в област Кюстендил днес грипната ваканция приключва.

В област Кърджали учебният процес ще бъде преустановен от днес до 2 февруари, а в област Монтана – до 29-ти януари.

От утре /28 януари/ в област Пловдив също ще бъде обявена грипна ваканция до 5 февруари включително.

Всички училища в София-град ще бъдат във ваканция до 4 февруари. Учениците ще започнат учебни занятия на 6 февруари, тъй като 5 февруари е неучебен ден, поради края на първия учебен срок.

Днес е преустановен учебният процес в 674 училища в страната.