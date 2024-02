От 27 февруари до 2 март в Народен театър „Иван Вазов“ ще се проведе първото издание „НТ Мини“ – умален формат на шоукейс, който в пет поредни вечери ще покаже селекция от пет емблематични спектакъла от репертоара на театъра, реализирани на Голяма сцена през последните няколко години.

За да се запознаят с тази своеобразна „витрина“ на разнообразието от естетики и театрални подходи на първата ни сцена, в страната пристигат над 50 чуждестранни гости от театралната общност в цяла Европа.

Сред тях са представители на водещи театрални институции като „Дойчес театър“ – Берлин, Театър „Одеон“ – Париж, „Янг Вик“ – Лондон, „Тонеел Макерай“ – Амстердам, Театъра на Лиеж, Театър „Дайлес“ – Рига, Национален театър „Дона Мария II“ – Лисабон, Национални театри от Гърция, Румъния, Хърватия, Косово и Албания.

Специално за „НТ Мини“ в България идват и селекционери на мащабни международни фестивали като „Атина Епидавър Фестивал“ – Атина (Гърция), Международния театрален фестивал „Ингмар Бергман“ (Швеция), Театралния фестивал на Истанбул (Турция) и Международния фестивал на Тбилиси (Грузия). Гости на събитието ще са и културни журналисти и критици от специализирани международни платформи за сценични изкуства като The Stage, The Theatre Times, SEE Stages и списанието на Международната асоциация на театралните критици – Critical Stages.

Артистичната програма на „НТ Мини“ е съставена от спектаклите „Бурята“ от Уилям Шекспир на режисьора Робърт Уилсън; „Хага“ от Саша Денисова на режисьора Галин Стоев; „Моби Дик“ по мотиви от едноименния роман на Херман Мелвил на режисьора Диана Добрева; „Орфей“ по Омир и други текстове на режисьора Йерней Лоренци и „Нора“ по Хенрик Ибсен на режисьора Тимофей Кулябин. Всички представления ще бъдат с английски субтитри.

Като съпътстващи събития по време на шоукейса ще се проведат и две значими международни срещи. От 26 до 28 февруари Народният театър ще е домакин на „Неформална среща на национални театри от Балканите”, която ще постави начало на дългосрочен разговор за засилване на сътрудничеството и обмена между институционалните театри от региона по посока създаването на Балканска театрална мрежа и Балкански театрален фестивал. Срещата ще се проведе по инициатива на Народен театър „Иван Вазов“, в партньорство с Националния театър на Гърция в Атина и Националния театър на Косово, и с подкрепата на Международната театрална мрежа „Европейска театрална конвенция“.

Участие в срещата до момента са потвърдили директори и представители на осем национални театри от седем държави в региона.

На 1 и 2 март в Народния театър ще се проведе и първа работна среща на театрите-партньори на инициирания от „Дойчес театър“ образователен проект „Unlearning for Europe“ („Отучване за Европа”). Неговата задача е да популяризира въвеждането на театъра като предмет в средното образование чрез съвместна програма на театрите от участващите държави: Германия, Холандия, Португалия, България, Румъния и Босна и Херцеговина. В продължение на четири години участниците ще работят съвместно с театрални професионалисти от различни европейски държави.

„НТ Мини“ се осъществява като част от дългосрочните усилия на настоящия екип на Народния театър за преосмисляне на ролята на театъра както в национален, така и в глобален контекст, и утвърждаване на първата ни сцена като водеща национална културна институция с европейско значение. Събитието е част от програма, с която Народният театър отбелязва 120-ата годишнина от основаването си.

Facebook

Twitter



Shares