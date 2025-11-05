сряда, ноември 5, 2025
В изпълнение на европейски регламент се актуализират събираните от БАБХ такси

Министерският съвет прие Постановление за приемане на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните.

Те ще се прилагат по всички направления за контрол на агрохранителната верига – от фермата до масата, като изчисляването им е съобразено с изискванията на Регламент (ЕС) 2017/625.

С оглед измененията и допълненията в европейското и националното законодателството се налага въвеждането на нови такси, както изменение на вече съществуващите, във връзка с изпълнението на официалния контрол по агрохранителната верига. В проекта на новата Тарифа за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните са изменени, допълнени и прецизирани текстовете по всички членове на сега действащата Тарифа.

