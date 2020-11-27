В Генералното консулство в Ниш бяха подписани споразумения по одобрени проекти за подкрепа на организации на български общности

Генералният консул в Ниш Димитър Цанев подписа споразумения с Българо-сръбския център в гр. Враня по одобрени проектни предложения на 25 ноември 2020 г. Те са във връзка с решение на Министерския съвет изпълнение на Програма за подкрепа на организации на български общности в Албания, Сърбия, Косово, Украйна и Република Молдова и на граждани на Република Северна Македония с българско самосъзнание.

Одобрените проекти предложения са:

„КИЦ „Босилеград” Българско културно средище”, с бенефициент Културно-информационен център на българското малцинство „Босилеград”;

„Фолклорен клуб в Звонския край”, с бенефициент „Културно-информационен център на българското малцинство ЗВОНЦИ-БАБУШНИЦА“;

„Информиране на БНМ в Сърбия – Ковид 19, Актуално, Ежедневие и традиции”, с бенефициент „Сдружение на гражданите „Емблема”, гр. Цариброд“;

„Представяне на паметника на „Нешков връх” чрез списание „Визия”, с бенефициент „Гражданско сдружение „Обзор”;

„Да запазим българския дух и любов към родината”, с бенефициент „Българо – сръбски център (БСЦ), гр. Враня”;

„Онлайн платформа „ГЛАСПРЕСС“ 3”, с бенефициент „Сдружение „Група на либерални, амбициозни и солидарни”;

„Укрепване на административните капацитети на КИЦ „Цариброд”, с бенефициент Културно-информационен център на българското малцинство „Цариброд”.