В Бухово Българският патриарх Даниил отслужи Литургия и посети болничен център

Неделя пред Рождество Христово, Негово Светейшество Софийският митрополит и Български патриарх Даниил отслужи света Литургия в храма „Св. Николай Мирликийски“, гр. Бухово.

В съслужение бяха Негово Всеблагоговейнство протойерей Венцислав Попиванов – председател на църковното настоятелство при храма, протойерей д-р Сава Кокудев от храмовото духовенство, протойерей Димитър Кутлев, свещеник Христо Пашов, свещеник Павел Маджаров и протодякон Иван Петков.

Песнопенията бяха изпълнени от сборна група семинаристи от паралелните курсове при Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски“.

В края на богослужението Негово Светейшество произнесе слово за светите праотци, от чийто род произлиза Спасителят Христос, в което сподели:

„В Неделята преди Рождество Христово светата Православна църква, празнува паметта на светите праотци – от праотеца Адам до свети Йосиф обручник, тези, от които Бог Син се роди по плът, а също и всички онези пророци и пророчици, които живееха с вярата и възвестяваха истините за идването, за раждането на Спасителя на света.

Свети евангелист Матей представя родословието на Господ Иисус Христос като изброява неговите предци от свети патриарх Авраам. Светите отци обръщат внимание, че при изреждането на предците на Господ Иисус Христос не са спестени и онези човеци, които са извършвали сериозни грехопадения. Не се спестява това, че една от жените, от които се раждат предците на Господ Иисус Христос е блудницата Раав от Йерихон, жена, която не е била юдейка, имала е блуден начин на живот. Но при оглеждането на град Йерихон от юдеите тя е била просветена, че Господ е с тези човеци. Тогава в Йерихон са се боели и са знаели, че са били пратени съгледвачи. Имало заповед, който ги видел, да докладва, за да ги заловят и убият. Раав укрила двама съгледвачи, като ги пуснала през нейния прозорец извън градските стени и по-късно, когато Йерихон е завладян, израилтяните си спомнят за нея и спасяват живота ѝ. Тя извършила това добро, защото прозряла нечестието на гражданите на Йерихон и разбирала, че Господ е с израилтяните и ще предаде града заради това нечестие. От просветлението в дадения момент впоследствие тя изправила живота си.

В Свещеното писание не е спестено и падението на свети цар Давид, който извършил двоен грях – убийство и прелюбодейство. Но в същото време всички, за които споменахме, след греха изправят своя живот и принасят покаяние, не изпадат в безразличие и равнодушие към Бога и към своите грехове. Защо? Защото са очаквали идването на Спасителя и са знаели, че Той ще избави народа си от греховете му“.

„Спомняйки си на днешния ден всички онези, които са живеели с вярата в идването на Месия, Богочовека и Спасителя на света Христос, виждаме, че малцина са тези, които са разбирали тези богооткровени истини. Болшинството от юдейския народ се съблазнили, когато Господ живял посред тях и извършил такива велики чудеса. Когато им казал: Аз и Отец едно сме (Йоан 10:30), юдеите отговорили: „Този на какъв се прави, той прави себе си равен на Бога“ (срв. Йоан 8:53; Йоан 5:18). Още по това време в юдейското общество никак не е било ясно разбирането за тези, иначе толкова ясно казани пророчества за Месия, Който ще се роди от Девица (срв. Ис. 7:14), по чуден начин ще бъде от една страна човек, потомък на цар Давид, но в същото време Неговият произход е от край време – Бог крепък, Отец на вечността (Ис. 9:6), определения, които могат да се отнесат единствено и само към Бога.

Виждаме, че никак не е било лесно за човеците по онова време да проникнат, да прозрат изпълнението на пророчествата. Защо? Защото силната пристрастеност към земните неща, очакването на власт, на земно добруване, им е пречело да разберат истините и, в крайна сметка, болшинството от юдейския народ отхвърлило Христа.

Но ние, които Бог е помилвал да сме просветени със светата православна вяра, спомняйки си за всички старозаветни праведници, нека се окуражим, понеже Господ е предвидял за нас нещо по-добро (срв. Евр. 11:40). В Стария Завет имаме примери на праведници, но свети апостол Павел казва: всички тия, макар и да бяха засвидетелствувани чрез вярата, не получиха обещаното, защото Бог предвиди за нас нещо по-добро, та без нас да не постигнат съвършенство (Евр. 11:39-40). Чрез Неговото Въплъщение, страдания, даруването на Светия Дух, чрез вярата, усвоявайки този благодатен живот и подражавайки на примера, които Господ Иисус Христос ни остави, имаме възможността да се приближаваме и да се съединяваме с Бога, вървейки към християнско съвършенство.

А до Раждането на Господ Иисус Христос никой човек е нямал този достъп. Раят бил затворен, същностното общуване между човека и Бога било прекъснато след Грехопадението. Господ възстанови тази непосредствена връзка, като възприе човешка природа, стана Човек и даде на всички нас възможност да се приближаваме до Бога, да живеем с Него и така, според усърдието ни, да постигаме съвършенство в добродетелите, в беззлобието, в кротостта, във вярата, в любовта, в милосърдието, в търпението.

Нека се радваме на благодатните дарове, които Господ Иисус Христос донесе за всички човеци. По молитвите на всички праотци Господ да ни укрепява, да живеем с вярата в родения Христос и да се трудим за своето спасение“, завърши словото си Негово Светейшество.

Председателят на църковното настоятелство изказа благодарност за патриаршеското посещение и отслужването на светата Литургия в този храм, който в миналото дълго време е бил лишен от възможността за редовно богослужение, и поднесе на Негово Светейшество скромен подарък.

След светата Литургия децата от неделното училище при храма с ръководител г-жа Симеонка Илиева изпълниха Рождественска програма, като за благословение получиха подаръци от Негово Светейшество.

По-късно през деня патриарх Даниил, заедно със съпровождащото го духовенство, посети и благослови болните, лекуващи се в СБДПЛР – Бухово. За нуждите на лечебното заведение бяха доставени хранителни продукти от доброволци от енорията при храма „Св. Николай Мирликийски“, гр. Бухово.

Текст: Михаил Тасков

Снимки: Пламен Михайлов

