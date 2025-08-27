Увеличава се капиталът на „Български енергиен холдинг“

Министерският съвет издаде постановление, с което одобри промени по бюджета на Министерството на енергетиката за 2025 г. в размер на 1.5 млрд. лв. за увеличаване капитала на „Български енергиен холдинг“ ЕАД.

С приетото от Министерския съвет решение се предвижда държавата да увеличи акционерното си участие в капитала на БЕХ ЕАД чрез парична вноска в посочения размер, което ще послужи за финансиране изпълнението на част от инвестиционните проекти на Група БЕХ.

Увеличението на капитала е в изпълнение на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2025 г.- 2028 г., представляваща мотивите към законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2025 г. Осигуряването на средствата за увеличаване на капитала на БЕХ не оказва влияние върху дефицита, а представлява операция в частта на финансиране на бюджетното салдо.

БЕХ ЕАД е еднолично търговско дружество със 100% държавно участие в капитала, като правата на държавата се упражняват от министъра на енергетиката. То е едноличен собственик на капитала на редица предприятия в енергетиката, част от които са стратегически обекти от значение за националната сигурност и част от критичната инфраструктура. Изпълнението на лицензионните дейности на държавните енергийни предприятия обезпечава надеждността на снабдяването с електрическа енергия и природен газ както за консуматорите в страната, така и по отношение на трансграничния пренос.

Средствата ще бъдат използвани за финансиране на структуроопределящи проекти като ПАВЕЦ „Чаира“, „Батак“ и „Доспат“, 7-и и 8-и блокове на АЕЦ Козлодуй „Козлодуй“, водноелектрически централи, надграждане на газопреносната мрежа, реконструкция на електропреносната мрежа и др.

Инвестициите, които ще бъдат направени от страна на БЕХ, в резултат на увеличаване на капитала, целят да повишат приходите на дружеството, респективно печалбите за Група БЕХ.

По този начин ще се гарантира бъдещата им реализация, което ще допринесе за енергийната независимост на страната, устойчивостта на сектора, енергийната диверсификация, сигурността на доставките, а също ще спомогне за изпълнение на европейските политики по отношение на околната среда.

