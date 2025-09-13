събота, септември 13, 2025
Утре се пуска за движение последният участък от АМ „Европа“, от ГКПП „Калотина“ до София ще се пътува по магистрала

Утре, 14 септември, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, премиерът Росен Желязков, лидерът на партията – мандатоносителят Бойко Борисов и председателят на регионалната комисия в парламента Николай Нанков ще открият последния участък от автомагистрала „Европа“.
С пускането ѝ в експлоатация по цялото трасе от Граничния контролно-пропускателен пункт „Калотина“ до София ще се пътува по магистрален път.

