Успешното въвеждане на еврото в България обсъди премиерът Желязков с посланиците на страните от ЕС

Приоритетите на българското правителство, ползите от пълноправното ни членство в Шенген и стъпките за успешно въвеждане на единната европейска валута в България от началото на следващата година бяха водещите теми на срещата на министър-председателя Росен Желязков с посланиците на държавите членки на Европейския съюз.

Домакин на срещата беше посланикът на Дания у нас Флеминг Стендер, чиято държава изпълнява ротационното председателство на Съвета на ЕС през втората половина на настоящата година.

Пред посланиците премиерът Росен Желязков представи позицията на България по водещи теми от европейския и международен дневен ред. В хода на разговора беше обсъдена и актуалната политическа ситуация в страната ни.

