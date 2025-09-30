Ускорява се изграждането на магистрала „Русе – Велико Търново“

Постепенно се ускорява изграждането на АМ „Русе – Велико Търново“, като очакванията са до края на годината да бъдат разплатени 300 млн. лева към Агенция „Пътна инфраструктура“ по Програма „Транспортна свързаност“ 2021–2027 г.

Това стана ясно по време на информационно събитие посветено на проекта, което се проведе в гр. Бяла.

Общият бюджет на европейската програма е близо 3,7 млрд. лв., като от нея за автомагистралата е осигурена безвъзмездна помощ в размер на над 1 млрд. лв., или 28% от бюджета. Това подчертава значението на проекта както за транспортната свързаност, така и за успешното изпълнение на ПТС като цяло.

Реализирането на този проект ще осигури по-безопасни пътувания, по-бърз достъп до услуги и нови възможности за бизнес и образование. Той е пример за партньорството между България и ЕС и за реалното въздействие на европейското финансиране върху регионите.

По думите на Мартин Георгиев, ръководител на Управляващия орган на европейската програма, изпълнението на този проект е от значение не само за конкретната инвестиция, а и за цялостното реализиране на програмата в срока, в който средствата са разполагаеми за страната.

В публичното събитие участие взеха Йорданка Чобанова, ръководител на Представителството на ЕК в България, Драгомир Драганов, областен управител на Русе, представители на Министерството на транспорта и съобщения и Агенция „Пътна инфраструктура“.

