Учение за пожарна безопасност в сградите на Министерството на отбраната

Служители на ведомството ще проиграят плановете за евакуация при пожар или авария

Учебни действия за пожарна безопасност с участието на служители от администрацията на Министерството на отбраната ще се проведат днес в София.

Учението е част от изпълнението на изискванията, заложени в Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2024 г., която определя правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност при експлоатацията на обекти.

Ще бъдат проиграни плановете за евакуация

Основната цел на учебните действия е да бъдат проверени на практика плановете за евакуация при възникване на пожар или авария.

В тренировката ще бъдат включени сградите на Министерството на отбраната на ул. „Дякон Игнатий“ №3 и ул. „Иван Вазов“ №12 в София.

По време на учението ще бъде тествана ефективността на организацията, предвидена в плановете за действие при извънредна ситуация.

Практическото проиграване трябва да покаже доколко служителите и създадената организация са подготвени за бърза и координирана реакция при евентуален пожар или друга аварийна ситуация.