Учениците от „Луи Брайл“ показаха талант, умения и креативност в коледен спектакъл

Специалното училище за деца с нарушено зрение „Луи Брайл“ в София организира коледно тържество, в което учениците показаха талант, умения и креативност.

Техен гост бе и заместник-министърът на образованието и науката Наталия Михалевска. В училището се обучават 141 деца от подготвителна група до 12. клас, а още 26 ученици от други образователни институции получават ресурсна подкрепа.

„За мен това посещение е изключително вълнуващо, защото тук виждам истински талантливи деца, които носят надежда, вяра, доброта и вълнение“, обърна се заместник-министърът към учениците. Те представиха впечатляваща празнична програма и изпълнение на мюзикъла „Снежанка и седемте джуджета“.

Наталия Михалевска беше посрещната в училището от ученик със зрително нарушение, който я поздрави чрез устройство за контрол с поглед. Техниката е осигурена със средства по проект на МОН. Показана бе образователната и терапевтичната база на училището, включително сензорната зала, кабинета по полезни умения, залата за ерготерапия, както и специализирани кабинети и библиотеката. Заместник-министър Михалевска наблюдава и брайлово писане и четене от ученик с нарушено зрение.

Тя посети и училищната печатница, в която се адаптират и отпечатват учебници, учебни помагала, материали за изпити на брайлов шрифт, които освен от училището, се използват и от други общообразователни институции. В училището има и кабинет по грънчарство и керамика, както и кабинет по художествен текстил и тактилно творчество. Планира се тези пространства да бъдат обединени в бъдещ център за продължаващо обучение за развитие на професионалните умения на децата. Заместник-министър Михалевска посети и коледния базар на училището, където ученици предлагаха ръчно изработени от тях изделия.

В края на посещението си тя благодари на учителите, родителите и на директора Диана Керемедчиева за търпението, професионализма, грижата и съпричастността им. Тя увери, че МОН ще продължи да оказва съдействие и подкрепа за децата с нарушено зрение и техните семейства с продължаващи инвестиции в обучения на учители, с осигуряване на съвременна техника и средства.

В събитието участваха още директорът на дирекция „Приобщаващо образование“ Грета Ганчева и главният експерт в МОН Бояна Алексов.

