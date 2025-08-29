Учебни действия за пожарна безопасност се проведоха в Министерството на отбраната

Учебни действия за пожарна безопасност с участието на служители от администрацията на Министерството на отбраната се проведоха днес, 29 август.

Те са в изпълнение на изисквания, заложени в Наредба № 8121з-647/01.10.2024 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност при експлоатация на обектите.

Целта е да бъдат проиграни плановете за евакуация при пожар или авария в сградите на Министерството на отбраната на ул. „Дякон Игнатий“ № 3 и на ул. „Иван Вазов“ № 12“. По време на действията по пожарна безопасност беше тествана ефективността на организацията, заложена в плановете.

