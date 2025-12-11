Участие на зам.-министър Шекерлетова в неформалната среща на министрите по европейските въпроси на държавите-членки на ЕС

Заместник-министър Елена Шекерлетова взе участие в неформалната среща на министрите по европейските въпроси на държавите-членки на ЕС, която се проведе днес в Лвов, Украйна, в рамките на текущото Датско председателство на Съвета на ЕС.

Срещата бе посветена на напредъка и следващите стъпки в процеса на присъединяване на Украйна към Европейския съюз. Министрите обсъдиха постигнатите резултати, напредъка в реформите и приоритетите за по-нататъшната интеграция на страната. Форумът имаше за цел да подчертае твърдия ангажимент на ЕС по отношение на европейското бъдеще на Украйна.

В своето изказване заместник-министър Шекерлетова потвърди силната подкрепа на България за европейската интеграция на Украйна в съответствие с принципа на собствените заслуги и утвърдените процедури и методология. Приветства твърдия политически ангажимент на Украйна за изпълнение на ключовите реформи, свързани с ЕС, както и значителния напредък, постигнат до момента, въпреки изключително трудните обстоятелства. Оцени високо конструктивния и прозрачен подход на Украйна при разработването на Плана за действие за националните малцинства. Приветстваме продължаването на усилията на държавното ръководство и местните власти за осигуряването на защита на правата на българското национално малцинство в Украйна, включително в контекста на прилагането на приетия План за действие. Заместник-министър Шекерлетова изрази готовността на българската страна да съдействаме на Украйна с експертна и техническа подкрепа за напредъка в ключовите реформи, свързани с присъединяването към ЕС.

В рамките на срещата заместник-министър Шекерлетова участва също в мемориална церемония в памет на жертвите от руската военна агресия срещу Украйна.

