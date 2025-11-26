Участие на зам.-министър Бериевски в Среща на върха ЕС-Африкански съюз

На 24-25 ноември заместник-министърът на външните работи Николай Бериевски взе участие в Седмата среща на върха Европейски съюз-Африкански съюз, посветена на темата „Насърчаване на мира и просперитета чрез ефективен мултилатерализъм“.

Срещата се проведе в анголската столица Луанда под съвместното домакинство на ротационния председател на Африканския съюз президентът на Ангола Жоау Лоренсу и председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Участие взеха и председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен, ГС на ООН Антонио Гутереш, френският президент Еманюел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц, премиерите на Италия Джорджа Мелони, на Испания Педро Санчес, на Нидерландия Дик Схоф, на Дания Мете Фредериксон, на Полша Доналд Туск и други лидери, както и редица министри и заместник-министри на външните работи.

Земестник-министър Бериевски се включи в дискусията по темата „Хора – миграция и мобилност“. В изказването си той изрази силна подкрепа за задълбочаване на връзките на ЕС с африканските партньори и подчерта нуждата от тясно сътрудничество в борбата с нестабилността, тероризма и незаконната миграция. Приветства разширяване на законните пътища за достъп на африкански работници до Европейския пазар на труда, но и нуждата от кръгова миграция и политики, които насърчават завръщането на придобитите умения и знания в местните общности, за да се избегне негативния ефект от политиките за мобилност върху държавите на произход. Подчерта потенциала на младежката мобилност за задълбочаване на партньорството.

Съмитът отбеляза 25-та годишнина от установяване на партньорството между ЕС и АС и съвпадна с 50-та годишнина от независимостта на Ангола, и завърши с приемането на Съвместна декларация.

В рамките на посещението си в Ангола заместник-министър Бериевски проведе двустранни срещи с министъра на международните отношения на Ботсуана Пеньо Бутале и с държавния секретар по външните отношения на Ангола Есмералда Мендоса. В разговорите с тях бе изразено взаимно желание за възобновяване на политическия диалог и задълбочаване на секторното сътрудничество, особено в сферата на земеделието, икономиката, отбраната и образованието.

В Луанда заместник-министър Бериевски се срещна и с представители на българската общност и на сдружението на анголските граждани, завършили в България.

