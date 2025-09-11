Участие на представители на ГК-Дубай в 28-я Конгрес на Всемирния пощенски съюз

В периода 08-19 септември т.г., в Дубай се провежда 28-ят Конгрес на Всемирния пощенски съюз (ВПС), в който участват присъствено и виртуално над 2 200 участници от 192 държави.

Конгресът се провежда под мотото „Водеща промяна, създаване на бъдещето“ и е съвместно организиран от ВПС и 7Х (новата бранд идентичност на „Emirates Post Group“, дружество, отговарящо за пощенските, логистичните и дигиталните услуги в ОАЕ).

Конгресът беше открит от г-н Масахико Метоки, генерален директор на ВПС,

г-н Тарик Ахмед Ал Уахеди, главен изпълнителен директор на 7X и г-н Бадр Ал Олама, председател на 7X, който води откриващата сесия. На събитието присъства

Н. В. Шейх Ахмед бин Мохамед бин Рашид Ал Мактум, втори заместник-владетел на Дубай и председател на Медийния съвет на Дубай.

Водещите теми на 28-то издание на Конгреса са: промяна, бъдеще и дигитализация на глобалните пощенски услуги, устойчивост и инклузивност, обновяване на правилата за пощенски обмен, приемане на „Дубайската стратегия“ /2026–2029/ за качество на услугите, дигитална трансформация и устойчиво развитие, иновации чрез автоматизация, изкуствен интелект, модерна инфраструктура и киберсигурност.

От българска страна участие взеха двама представители на Министерството на транспорта и съобщенията (МТСП), г-жа Илиана Карафизиева, директор на дирекция „Съобщения“ и г-жа Ирен Геренска, държавен експерт в дирекция „Правна“, както и

г-н Кирил Апостолов, завеждащ консулската служба в Генералното консулство на Република България в Дубай.

Facebook

Twitter



Shares