„Убий скоростта, спаси дете“: МВР показа с краш симулатор защо коланът спасява живот

Събитието с кауза „Сцена и приятели“ събра деца и семейства пред храм-паметника „Св. Александър Невски“ с демонстрации, игри и практически уроци за безопасност на пътя

Деца и семейства се включиха в събитието с кауза „Сцена и приятели“ пред храм-паметника „Св. Александър Невски“, част от поредното издание на кампанията „Убий скоростта, спаси дете“ на Радио FM+.

МВР е партньор на инициативата, чиято основна цел е да насочи вниманието към безопасността на движението и превенцията на пътния травматизъм сред децата.

Представители на Главна дирекция „Национална полиция“, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и СДВР представиха информация и практически демонстрации.

Децата научиха повече за правилата за безопасно движение, работата на полицаите и полицейските кучета, пожарната безопасност, оказването на първа помощ и дейността на доброволческите формирования.

За най-малките бяха организирани игри, предизвикателства и демонстрации с награди.

Краш симулатор показа силата на удара при едва 7 км/ч

Особен интерес предизвика специалният „краш симулатор“, който демонстрира значението на обезопасителния колан в автомобила.

Участниците имаха възможност да изпитат симулация на челен сблъсък при скорост от едва 7 км/ч. Демонстрацията показа нагледно силата на удара и риска за пътниците при непоставен предпазен колан.

Чрез кампанията „Убий скоростта, спаси дете“ организаторите и партньорите отправят призив към всички участници в движението да спазват правилата, да шофират със съобразена скорост и да бъдат особено внимателни в присъствието на деца на пътя.

„Безопасността на пътя е споделена отговорност!“