Какво трябва да знаем за трудовия договор, заплатата, работното време, отпуските, болничните, извънредния труд и прекратяването на трудовото правоотношение

Трудовите права засягат почти всеки работещ човек, но често започваме да се интересуваме от тях едва когато възникне проблем – неплатена заплата, отказан отпуск, извънреден труд или неочаквано уволнение.

Българското трудово законодателство определя редица минимални гаранции за работниците и служителите. Те не са просто въпрос на договорка с работодателя. Затова е важно да знаем какво трябва да получим още преди първия си работен ден и как можем да реагираме, когато смятаме, че правата ни са нарушени.

Този наръчник обобщава най-важното, което работещите в България трябва да знаят.

Трудовият договор – основата на трудовите ни права

Когато предоставяме работната си сила като служител, трудовото правоотношение трябва да бъде оформено с писмен трудов договор преди постъпването на работа. Главната инспекция по труда напомня, че преди реалното започване на работа служителят трябва да разполага с подписан екземпляр от договора, съответния документ за вписване на началото на трудовото правоотношение и длъжностна характеристика.

Това е изключително важно. Работата при устна уговорка затруднява защитата на права, свързани със заплащане, работно време и осигуряване.

В договора трябва внимателно да проверим длъжността, мястото на работа, възнаграждението, продължителността на работния ден, датата на започване, срока на договора и срока за изпитване, ако има такъв.

Особено внимание заслужава действително договорената заплата. Осигурителният доход има значение не само в настоящия момент, а и при изчисляването на определени обезщетения и бъдещата пенсия.

Трудов или граждански договор – разликата е важна

Двете понятия не са взаимозаменяеми.

При трудовия договор работникът предоставя своята работна сила при условията на трудовото правоотношение. При граждански договор обичайно се дължи определен резултат и изпълнителят има по-голяма самостоятелност.

Кодексът на труда изисква отношенията по предоставяне на работна сила да бъдат уреждани като трудови правоотношения. Затова наименованието на подписания документ само по себе си не е единственият определящ фактор.

Колко часа е нормалният работен ден?

При стандартното работно време основното правило е до 8 часа дневно и до 40 часа седмично при петдневна работна седмица.

Съществуват обаче различни режими – непълно работно време, ненормиран работен ден, сменна работа, сумирано изчисляване на работното време, нощен труд и други. Затова при работа на график не бива автоматично да приемаме, че всеки ден над осем часа представлява незаконен извънреден труд.

Имаме ли право на почивка по време на работа?

Да. Работодателят трябва да осигури почивка за хранене, която по общото правило не може да бъде по-кратка от 30 минути.

Между два работни дни служителят има право на най-малко 12 часа непрекъсната междудневна почивка. При стандартна петдневна работна седмица седмичната почивка е най-малко 48 последователни часа. При сумирано изчисляване на работното време законът предвижда различни правила.

Как се заплаща извънредният труд?

Извънредният труд е труд, положен извън установеното работно време при предвидените от закона условия. Той по принцип е забранен и се допуска само в определени случаи.

Когато законно е положен извънреден труд, той се заплаща с увеличение. Конкретният размер зависи например от това дали работата е извършена през работен, почивен или официален празничен ден. Кодексът на труда изрично предвижда увеличено възнаграждение за извънредния труд.

Важно е работещите да пазят графици, служебна кореспонденция, разпореждания и други документи, когато възникне спор за реално отработеното време.

Колко платен годишен отпуск имаме?

Всеки работник или служител по трудово правоотношение има право на платен годишен отпуск. Основният платен годишен отпуск по общото правило е не по-малко от 20 работни дни.

При започване на работа за първи път Кодексът на труда обвързва ползването на платения годишен отпуск с придобиването на най-малко четири месеца трудов стаж. Ако трудовото правоотношение приключи преди това, законът предвижда обезщетение за съответния неизползван отпуск.

За някои категории работещи законът предвижда удължен или допълнителен платен отпуск.

Може ли работодателят просто да ни лиши от отпуск?

Не. Правото на платен годишен отпуск е законово трудово право.

Кога точно ще бъде използван отпускът обаче зависи от установения ред и конкретните обстоятелства. Затова правото на отпуск не означава автоматично право служителят едностранно да избере произволни дни и просто да не се яви на работа.

Какви права имаме при болничен?

Осигурените лица могат при изпълнение на законовите условия да получават парични обезщетения при временна неработоспособност, включително поради общо заболяване, трудова злополука, професионална болест и други предвидени случаи.

Правото и размерът на обезщетението зависят от вида на осигурителния риск, осигурителния стаж и дохода и други обстоятелства. НОИ посочва, че обезщетенията за болест и майчинство се изплащат до 10 работни дни след получаването на коректните необходими данни, като за периоди над един месец се прилагат отделни срокове.

Работа на официален празник

Официалният празник не трябва да се бърка с обикновен почивен ден.

Когато служител работи на официален празник, Кодексът на труда предвижда специални правила за заплащането. Ако трудът едновременно представлява и извънреден труд, могат да се приложат допълнителни правила за увеличение на възнаграждението.

Затова при работа на смени или при сумирано изчисляване на работното време конкретният случай трябва да бъде преценен според графика и режима на отчитане.

Може ли работодателят да промени заплатата или длъжността ни?

Едностранната промяна на основни условия по трудовото правоотношение не е въпрос единствено на желанието на работодателя. Кодексът на труда определя кога и по какъв ред могат да бъдат променяни условията.

Когато работодателят предлага анекс към договора, служителят трябва внимателно да прочете документа преди да го подпише. Подписът може да означава съгласие с предложената промяна.

Какво трябва да знаем за изпитателния срок?

Изпитателният срок не означава работа без трудови права.

Договорът трябва да посочва в чия полза е уговорен срокът за изпитване. Това има значение за възможността трудовото правоотношение да бъде прекратено без предизвестие в рамките на този период.

Затова клаузата за изпитване е сред най-важните части, които трябва да прочетем преди подписване.

Какво става при напускане?

Начинът на прекратяване има значение за срока на предизвестието, дължимите обезщетения и други последици.

Не е едно и също дали договорът се прекратява по желание на работника, по взаимно съгласие, по инициатива на работодателя, с предизвестие или без предизвестие.

Преди да подпишем документ за прекратяване „по взаимно съгласие“, е важно да знаем какво точно означава това. Служителят не е длъжен да приема предложение за взаимно съгласие само защото работодателят му го е предоставил.

Какво ни се дължи при прекратяване?

В зависимост от основанието могат да бъдат дължими различни суми.

Една от най-често срещаните е обезщетението за неизползван платен годишен отпуск. При определени основания могат да възникнат и други обезщетения.

Точното основание, записано в документите за прекратяване, има значение и затова те трябва да бъдат проверявани внимателно.

Работа от вкъщи означава ли по-малко права?

Не. Работата от разстояние е уредена в Кодекса на труда и също изисква трудово правоотношение. Правилата уреждат особеностите при изпълнението на трудовите задължения извън помещенията на работодателя. (Гражданска Инициатива)

Хоум офисът не превръща служителя в човек, който трябва да бъде постоянно на разположение. Продължават да имат значение правилата за работно време, почивки и останалите трудови права.

Какво да направим, ако работодателят нарушава правата ни?

Най-важното е да не разчитаме единствено на устни разговори. Добре е да съхраняваме трудовия договор и анексите към него, фишове и документи за заплата, графици, молби за отпуск, заповеди, служебна кореспонденция и други относими документи.

При нарушения на трудовото законодателство може да бъде потърсено съдействие от Главната инспекция по труда, която упражнява контрол върху спазването на трудовото законодателство. При спор относно уволнение, обезщетение или друго индивидуално право може да е необходима и съдебна защита.

Главна инспекция по труда – информация за трудовите правоотношения

10 неща, които всеки работещ трябва да запомни

Не започвайте работа без надлежно оформено трудово правоотношение. Четете целия договор и анексите преди подписване. Проверявайте каква заплата и работно време са записани. Пазете копия от документите си. Следете реално отработените часове. Не приемайте, че извънредният труд автоматично е „част от работата“. Познавайте правото си на почивка и платен отпуск. Не подписвайте прекратяване по взаимно съгласие, без да разбирате последиците. Проверявайте дали действително сте осигурени върху договорения доход. При нарушение реагирайте своевременно и потърсете компетентна помощ.

Трудовите права започват с информираността

Трудовото законодателство не може да предотврати всеки спор между работник и работодател. То обаче определя минимални правила, които не трябва да остават само текст в Кодекса на труда.

Познаването на трудовия договор, работното време, отпуските, възнаграждението и правилата при прекратяване позволява на работещите да разпознаят проблем много по-рано и да защитят интересите си по подходящия ред.

Материалът има информационен характер и не представлява индивидуален правен съвет. При конкретен трудов спор е важно да се вземат предвид договорът, основанието за прекратяване, режимът на работното време и останалите обстоятелства.