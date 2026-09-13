Тристранният съвет обсъжда промени в Кодекса на труда и линията на бедност за 2027 г.

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава на 14 септември в Министерския съвет

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) ще проведе заседание на 14 септември 2026 г. от 11:00 часа в Гранитната зала на Министерския съвет.

В дневния ред са включени два законопроекта за промени в Кодекса на труда, както и проект за определяне на линията на бедност в България от 1 януари 2027 г.

Първата точка предвижда разглеждането на законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от Свилен Трифонов и група народни представители.

Социалните партньори ще обсъдят и втори законопроект за допълнение на Кодекса на труда, внесен от Галя Василева и група народни представители.

Третата точка е проект на постановление на Министерския съвет за определяне на линията на бедност за страната от 1 януари 2027 г. Проектът е внесен от министъра на труда и социалната политика.

На заседанието представителите на държавата, работодателските организации и синдикатите ще обсъдят предложенията, включени в дневния ред на НСТС.