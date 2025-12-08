Трима души от екипажа на моторен кораб “Кайрос” са успешно евакуирани

Трима от десетчленния екипаж на моторния кораб „Кайрос“ бяха успешно евакуирани по време на съвместна акция между ИА „Морска администрация“ и Военноморските сили.

Това съобщи главният директор на ГД „Спасително-аварийна дейност“ към ИА „Морска администрация“ Румен Николов на брифинг днес с командира на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов.

В ранния следобед хеликоптер „Пантер“ на ВМС, в координация с ГД „Спасително-аварийна дейност“, извърши първа мисия, при която на борда на „Кайрос“ бяха доставени хранителни продукти, питейна вода и комуникационни средства. Тази помощ осигури първоначалните нужди на екипажа на кораба.

След осъществен контакт между ИА „Морска администрация“ и корабособственика на плавателното средство е заявено желание за евакуиране на трима души от екипажа на кораба. В резултат на това, след съгласуване между ИАМА и Военноморските сили е организирана и изпълнена втора мисия, при която те са безопасно евакуирани на сушата. Доставен на борда е и дизел генератор.

След кацане във Варна е оказана медицинска помощ на тримата моряци за установяване на здравословното им състояние.

По искане на корабособственика утре сутрин ще бъде организирана нова операция, при която ще бъдат евакуирани още четири моряка, а по решение на корабособственика на борда ще останат трима души.

Днес предстои среща с посланика на Република Турция у нас за изясняване на всички обстоятелства около изоставянето на танкера в териториалните води на България.

