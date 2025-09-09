Тренировъчен ден при морски инцидент се проведе на пристанище Бургас

Тренировъчният ден в българските териториални води демонстрира ефективно взаимодействие между всички ангажирани сили и средства за справяне при тежък инцидент.

Учението показа реакция при инцидент в морето с два плавателни съда, включващи танкер с био гориво и туристически кораб, пострадали и необходимост от незабавна евакуация. Целта бе да се отработят основните елементи от Националния план за търсене и спасяване за осигуряване на ефективно управление на риска чрез партньорство и по-добра координация между всички участници.

Оперативният синхрон е от изключителна важност при възникването на инциденти, а подобряването на организацията и повишаването на уменията за използване на способностите на структурите за търсене и спасяване биха довели до бърза и навременна реакция с малки последствия, заяви главният директор на ГД „Аварийно-спасителна служба“ адм. Румен Николов.

Симулиран бе инцидент между два плавателни съдa на 2 морски мили от фар Бургас. При подход на м/к „TAGANI“ за влизане в пристанище Бургас настъпва повреда на рулевата машина. Вследствие на това настъпва сблъсък с малък туристически кораб „FORTUNA“, излизащ от пристанището. На борда на танкера има 12-членен екипаж, а на м/к „FORTUNA“ – 42 души (екипаж и пасажери). Предприети са незабавни действия от капитаните на двата кораба за подаване на сигнал за бедствие до брегова станция „Варна“ за настъпилия инцидент. Установено е, че има пробойни в носовата част както на танкера, така и на туристическото корабче. Двама от моряците на танкера са получили тежки травми и е необходима медицинска евакуация. Поради нахлуване на вода в корпуса на туристическото корабче се налага незабавна евакуация на екипажа и пътниците. Очевидец от централния плаж в Бургас съобщава на телефон 112, че е забелязал червена сигнална ракета над морето.

Отговорните институции ИА „Морска администрация“ – Бургас, Морски спасителен координационен център, Спасителни средства „Черно море“, ДП „Пристанищна инфраструктура“, ОД на МВР-Бургас, ГД „Гранична полиция“, Национална система 112, Военноморски сили, РД „Пожарна безопасност и защита на населението“, Български червен кръст, Център за спешна медицинска помощ и Община Бургас предприемат координирани действия за овладяване на ситуацията. Извършва се незабавна евакуация на пасажерите и екипажите на двата моторни кораба и се оказва необходимата медицинска помощ.

Демонстрацията на оперативна съвместимост, бърза реакция и координация между военноморските сили, спасителните центрове и здравните служби за обезпечаване на рутинните комуникационни линии и сигнализационни процедури при кризисни ситуации бе успешно проведена при съвместното учение по морска аварийно-спасителна операция в Българския морски отговорен район.

