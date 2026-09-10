Транспортният министър поиска дългосрочна стратегия за развитието на железниците

Георги Пеев възложи преглед на гарите и жп линиите и поиска трайно решение за Тунел №2 по линията Елин Пелин – Костенец

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев постави задача на „Холдинг БДЖ“ и Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) да разработят дългосрочна стратегия за развитието на железопътния сектор.

Темата беше обсъдена на среща с ръководствата на двете дружества и представители на железопътните синдикати.

Министърът възложи да бъде направен преглед на състоянието и натовареността на гарите и железопътните линии, както и анализ на необходимия брой влакове за изпълнение на графика за движение.

НКЖИ трябва да потърси и трайно решение за прокопаването на Тунел №2 по жп линията Елин Пелин – Костенец, като бъдат използвани становищата на водещи специалисти.

Друго поставено изискване е компанията да поддържа ежеседмична комуникация със Сърбия и Румъния за предстоящи ремонти на тяхна територия. Целта е българският бизнес своевременно да получава информация за ограниченията и да бъдат ограничени евентуалните загуби.

Обсъдена е и възможността „БДЖ – Товарни превози“ да се включи в транспортирането на селскостопанска продукция заради ниското ниво на река Дунав.

По отношение на сигурността Георги Пеев е възложил на „Холдинг БДЖ“ да засили оперативното взаимодействие с МВР за повишаване на сигурността във влаковете.

Според транспортния министър железопътният сектор трябва да се развива като единна система с по-добра координация между дружествата, държавните институции и синдикатите.