Тол камерите са засекли близо 50 000 нарушения от 7 септември до момента, започва връчването на глобите

Експертите отчитат подобрение в поведението на водачите след въвеждането на контрола на средната скорост

Заместник-директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ старши комисар Иван Маджаров съобщи, че адаптирането на информационните системи между МВР и Агенция „Пътна инфраструктура“ е приключило. От 26 ноември започнаха да се събират и данни за реализиране на административно-наказателна отговорност за нарушения свързани със средната скорост по пътищата. Започва връчването на фишове на нарушителите.

Главен инспектор Лъчезар Близнаков от отдел „Пътна полиция“ уточни, че много внимателно ще се преглеждат файловете с нарушенията. „Наблюдаваме процеса, успоредно с налагането на наказанията.“ Той добави, че от 7 септември досега се забелязва подобрение в поведението на водачите, като според него, след като започнат да получават своите глоби, ефектът ще бъде още по-голям. Същевременно, пътните полицаи продължават да прилагат и всички други форми за контрол. През изминалата седмица, в хода на специализирана полицейска операция за спазването на Закона за движение по пътищата от товарни автомобили и автобуси са проверени 10 хиляди товарни автомобила и са установени около 2000 нарушения, включително са констатирани водачи под въздействието на алкохол и наркотици.

От 7 септември до момента са засечени 49 291 нарушители, с тенденция те да намаляват, съобщи Божидар Чакъров, началник отдел „Контрол и правоприлагане“ в Националното тол управление във връзка с ефекта от тол камерите и засичането на средна скорост по пътните отсечки. В района Равадиново – Цалапица е засечен рекордьор с 248 км/ч, като това се е случило в тъмната част на денонощието. Към момента са сертифицирани 65 отсечки за засичане на средна скорост с тенденция да те да станат 100 до края на 2026 г.

