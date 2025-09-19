Теодорина Тодорова: Посланието, което искаме да отправим към хората с Европейската седмица на спорта е, че трябва да спортуват активно през цялата година

Посланието, което искаме да отправим към хората с Европейската седмица на спорта е, че трябва да спортуват активно през цялата година и да подобрят здравословния си начин на живот.

Това каза Теодорина Тодорова – директор Дирекция „Европейски програми, проекти и международно сътрудничество“, в предаването „Утрото на фокус“ на Радио „Фокус“ с водещ Ася Александрова.

Мотото на тазгодишното издание на Европейската седмица на спорта е „Бъди активен, остани във форма, мисли зелено“. Началото на инициативата ще бъде дадено на 23 септември едновременно във всички държави членки на Европейския съюз. По този повод в „Асикс Арена“ се организира двудневен спортен панаир, в който участие ще вземат около 35 спортни федерации. Началото е в 12.00 часа на 23 септември. „Клубовете ще имат демонстрации. Отвън ще направим картинг писта на открито. Българският футболен съюз ще организира игра на стеничка. Ще бъде като спектакъл – ще имаме участници от художествена гимнастика, акробатичен рокендрол. Ще имаме различни викторини, както и множество други изненади за нашите посетители. Водещ на събитието ще бъде Део“, разказа Тодорова.

Входът и през двата дни е свободен, а събитията ще се провеждат от 10.00 до 16.30 часа.

На 25 септември спортните активности се пренасят в Дряново. На 27 септември във Варна ще се проведе Европейска нощ на спорта – едно от най-големите събития в рамките на Европейската седмица на спорта. „Това са демонстрации на сцена от спортните клубове в региона. Имаме гост-изпълнители – фокуси, акробатични спектакли. Правим интересни неща на сцена, за да привлечем повече публика“, обясни Теодорина Тодорова.

На 26 септември пък ще бъде отбелязан Европейски ден на спорта в училище. „Обикновено се включват много училища в цялата страна. Изпращат и снимки“, добави Тодорова.

Европейска седмица на спорта се провежда в България от 10 години. От две години Министерство на младежта и спорта работи по проект, който цели спортната инициатива да достигне до повече хора от по-малки населени места, в които достъпът до подобен тип инициативи е ограничен. „Този проект е отличен от Европейската комисия като един от най-добрите. Все повече деца на различна възраст се включват, което ни радва изключително много, защото по този начин активизираме подрастващите да спортуват от ранна детска възраст. Освен че е здраве, спортът е и превенция. Той дисциплинира децата, изгражда характери и личности, което е нашата цел“, сподели Тодорова.

