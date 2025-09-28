Тенис турнирът „Дипломати и приятели” под патронажа на министъра на външните работи се проведе в София

Ежегодният турнир по тенис „Дипломати и приятели” под патронажа на министъра на външните работи се проведе на 27 септември 2025 г. на кортовете на Националния тенис център в Борисовата градина.

Спортното събитие се организира от Министерството на външните работи и Българската федерация по тенис.

В турнира участие взеха служители на МВнР и други държавни администрации, както и представители на дипломатическия корпус в страната.

Участниците бяха разделени в следните категории: „Мъже 50+“, „Мъже под 50“, „Жени“ и „Двойки“.

Първа награда в категория „Мъже 50+“ получи Стефан Грос от посолството на Франция, следван от Петко Драганов и Георги Василев, служители на МВнР.

Наградите от първо до 3-то място за „Мъже под 50“ бяха завоювани съответно от Матиас Инголич от посолството на Словения, Георги Желев от посолството на Франция и Ивайло Стойчев от Министерството на електронното управление.

При жените отличие взеха Маринела Давидова, следвана от Ася Трайчева, служители на МВнР.

В двойките първо място получиха Матиас Инголич от Словения и Никола Николов от МВнР, следвани от Ася Трайчева и Ивайло Стойчев, също служители на МВнР.

