Телефонен разговор на Българския патриарх Даниил с новоизбрания Албански архиепископ Йоан

II Неделя на Великия пост, Негово Светейшество Българският патриарх Даниил разговаря по телефона с Негово Блаженство новоизбрания Албански архиепископ Йоан.

Патриарх Даниил поздрави своя събрат като му пожела да продължи богоугодното, плодоносно и възродително дело на приснопаметния негов предшественик, блаженопочиналия архиепископ Анастасий, който възстанови Албанската църква и се превърна във велик мисионер на нашето време.

Новият Албански архиепископ изказа своята дълбока благодарност към Българския патриарх за неговото обаждане, като изрази надеждата, че и занапред ще се запазят отличните отношения между двете сестри Църкви.

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