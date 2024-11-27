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„ТЕХНОСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ 99“ АД ще проучва индустриални минерали в площ „Маломир-2“

Редактор


„ТЕХНОСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ 99“ АД ще проучва неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ „Маломир-2“, разположена в землищата на селата Маломир и Тенево, област Ямбол. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание. Разрешението за проучване се предоставя за една година. За този срок „ТЕХНОСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ 99″ АД ще вложи минимум 47 хил. лв. в проучвателните дейности.

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