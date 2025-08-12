Технологии, създадени в България, ще са водеща тема на седмото издание на Robotics Strategy Forum на 11 септември в София

Събитието събира в София тех парк световни лидери и български иноватори в индустриалните технологии

На 11 септември 2025 г. в София Тех Парк ще се проведе Robotics Strategy Forum (RSF) 2025 – най-мащабното технологично събитие в Югоизточна Европа, посветено на роботиката, автоматизацията и изкуствения интелект.

Събитието се организира от Професионалната асоциация по роботика, автоматизация и иновации (PARAi), която вече шеста поредна година събира лидери от индустрията, предприемачи, инвеститори, политици и академичната общност. Тази година към организаторите се включват още Българска асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ), Клъстер “Мехатроника и автоматизация” (КМА), както и Българска браншова камара – машиностроене. Широкото обединение от професионални организации има за цел да насърчи българския технологичен сектор и стратегическите партньорства в него.

Акцентите: Инженерните хъбове у нас, изкуствен интелект, крайни продукти създадени в България

Тазгодишното издание ще постави силен акцент върху българските технологии със световно признание, показвайки как разработки, родени в България, намират приложение в глобалната индустрия – от производството и логистиката до медицината и космическите технологии.

Четири стратегически зони за бизнес и иновации

Networking Hub – Специално създадено пространство, в което неформалните разговори между инженери, предприемачи и инвеститори ще се превръщат в реални партньорства и бизнес възможности. Speed Dating зона – нов формат за директно свързване на индустрията с технологиите. 10 водещи компании – партньори на форума – ще помогнат на 10 български производствени предприятия да намерят своите бъдещи технологични и иновационни партньори. На изложение ще могат да се видят технологиите и продуктите на водещи компании от различни сектори. Additive Days 2025– специална секция в рамките на RSF 2025 ще покаже изложба с реални приложения на 3D принтирането – от функционални детайли и индустриални компоненти до дизайнерски обекти – с участието на водещи компании.

България като център на технологичното развитие

Събитието продължава мисията на PARAi да развива устойчива екосистема за роботика и автоматизация в България, като привлича международни инвестиции, насърчава трансфера на технологии и подпомага създаването на високотехнологични работни места.

Партньори на Robotics Strategy Forum 2025

Сред партньорите на събитието са София Тех Парк, Фонд мениджър на финансови инструменти (ФнФ) и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) към Министерството на иновациите и растежа.

Къде да се направи безплатна регистрация и къде ще се проведе:

Дата: 11 септември 2025 г., 9:30 часа

Място: София Тех Парк, зала „Джон Атанасов“

Регистрация и програма: https://rsf2025.para.expert

Facebook

Twitter



Shares