Тържествено ще бъде вдигнат военноморският флаг на България на новия многофункционален модулен патрулен кораб „Храбри“

Военен ритуал за тържественото вдигане на военноморския флаг на Република България на новопридобития многофункционален модулен патрулен кораб „Храбри“ ще се състои на 8 декември, понеделник, от 10.00 ч. в района на Военноморска база – Варна.

В церемонията ще участват министърът на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов и заместник-министърът на отбраната Аделина Николова.

„Храбри“ е първият от двата многофункционални модулни патрулни кораба, чиито строеж се осъществява в рамките на проект „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС“.

Изпълнението на проекта започна през 2020 г. със сключването на договор между Министерството на отбраната и компанията „FR. LURSSEN WERFT GMBH&Co.KG“, впоследствие преименувана на „NVL B.V.&Co.KG“. Начало на строителството на първия кораб беше дадено на 3 декември 2021 г. с официална церемония в района на Кораборемонтен и корабостроителен завод „МТГ-Делфин”.

Ходовите изпитания на кораба „Храбри“ се проведоха през ноември 2025 г. в района на Варненския залив и определените райони в Черно море.

