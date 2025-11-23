Тържествено бе отбелязан храмовият празник на Патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“

Като покровител на Патриаршеската ни катедрала, св. Александър Невски не гледа на никой човек дали е българин, дали е чужденец, ако идва тук да отправи молитва към него“. С тези думи се обърна Негово Светейшество Българският патриарх Даниил към православните християни по повод празника на Патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“, където възглави тържествената света Литургия.

Заедно с патриарх Даниил съслужиха Техни Високопреосвещенства митрополитите: на САЩ, Канада и Австралия Йосиф, Ловчански Гавриил, Пловдивски Николай, Варненски и Великопреславски Йоан, Неврокопски Серафим, Старозагорски Киприан, Врачански Григорий, Доростолски Яков, Видински Пахомий и епископите: Мелнишки Герасим – гл. секретар на Св. Синод и председател на ЦН на Патриаршеската катедрала, Константийски Михаил – викарий на Ловчанския митрополит, Велбъждски Исаак – втори викарий на Софийския митрополит, Левкийски Климент – викарий на митрополита на САЩ, Канада и Австралия, Маркианополски Богослов – викарий на Старозагорския митрополит и Браницки Йоан – първи викарий на Софийския митрополит, храмовото духовенство, столични свещеници и протодяконите Иван Петков, Деян Коруноски и Артемий (Старозагорска митрополия). Молитвено участие взеха Техни Високопреосвещенства митрополитите Великотърновски Григорий и Русенски Наум, както и Н.В. Симеон II, Н.Ц.В. княз Борис Търновски-Сакскобургготски, политици, общественици и стотици православни християни.

Днес живеем в политически объркано време и критерий и път в тази обърканост е вярата. Днес се поставят под съмнение множество традиционни ценности, особено ценностите на вярата.

Това каза още патриарх Даниил пред медиите преди началото на светата Литургия, като подчерта, че светът е преходен, но Бог пребъдва в онези, които Му остават верни.

А в своето слово след тържественото богослужение предстоятелят на БПЦ – БП каза още: „Светиите са верни тълкуватели и изразители на светото Евангелие и тези думи, които днес чухме в притчата за богатия, с които Господ Иисус Христос се обръща към всички нас, когато ние по един безразсъден начин се стремим да преумножаваме богатствата и придобивките си, с тази мисъл – да придобием толкова много имущество и средства, така че да можем да не се занимаваме с нищо друго, а да се наслаждаваме на това богатство. Тази логика Господ Иисус Христос я изобличава, като безумна, защото действително струват ли материалните придобивки колкото човешката душа. Господ изразява това с думите: „Безумецо, нощес ще ти поискат душата и кому ще остане всичко това, което цял живот си събирал?“.

В словото си Негово Светейшество сподели моменти от живота на свети Александър Невски и изтъкна това, че няма националност сред светиите. „Свети Александър Невски придобил царството Христово, където земните условности и пристрастия не важат. Той е очистил душата си от такива пристрастия и с огнена молитва предстои пред Божия Престол и се застъпва за всички – за онези, които с искрена вяра пристъпват към него и го молят да се застъпи и за тях, и за нашия български народ, и за държавата, и за всички човеци, които търсят Бога и желаят да наследят спасение“, каза още патриарх Даниил.

Тържественото богослужение завърши с многолетствие за Българския патриарх, Св. Синод и всички празнуващи днес православни християни. След светата Литургия пред Патриаршеската катедрала Негово Светейшество благослови ученици от 3 ОУ „Димитър Талев“ от Благоевград, като проведе с тях кратка беседа и ги насърчи винаги да бъдат в Църквата и да се молят на Бога.

Текст, снимки и видео: Ангел Карадаков

Facebook

Twitter



Shares