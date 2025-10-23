Тържествена света Литургия по повод празника Прославление на св. мощи на св. Евтимий, патриарх Търновски

С тържествена света Литургия, възглавена от Негово Светейшество Българския патриарх Даниил, бе отбелязана сто и двадесет годишнината от намирането на мощите на св. патриарх Евтимий Търновски в Бачковския манастир.

Преди началото на светата Литургия патриарх Даниил каза пред медиите, че трябва „да си припомняме по-често завета на свети патриарх Евтимий Търновски, който казва: „На Светата Троица ви оставям сега и во веки“. По думите на патриарх Даниил св. Евтимий е виждал колко е важно за човека да предаде себе си на Светата Троица. „Да бъдем верни на Бога, да пазим вярата“, призова още той и допълни, че трябва първо да се уповаваме на Бога, защото това е пътят за преодоляване на изпитанията. „Да пазим човеколюбието, да живеем в мир едни с други и с истина“, каза още патриарх Даниил.

Негово Светейшество съслужи с Техни Високопреосвещенства митрополита на Серес и Нигрита Теолог, Пловдивски Николай, Варненски и Великопреславски Йоан, Старозагорски Киприан, Врачански Григорий, Доростолски Яков, Сливенски Арсений, Велички епископ Сионий – игумен на Бачковската света обител, Белоградчишки епископ Поликарп – първи викарий на Пловдивския митрополит, Смоленски епископ Висарион – втори викарий на Пловдивския митрополит, Маркианополски епископ Богослов – викарий на Старозагорския митрополит, Браницки епископ Йоан – викарий на Софийския митрополит, Драговитийски епископ Василий – игумен на Троянската света обител, архим. Панкратий – протосингел на Старозагорска св. митрополия, архим. Максим – духовен надзорник на Пловдивска епархия, архим. Евтимий, архим. Януарий, архим. Стефан, йером. Евтимий, йером. Паисий и протодяконите Иван Петков и Димитър Куманов. Песнопенията бяха изпълнени от хор „Софийски псалти“ с диригент доц. д-р Любомир Игнатов.

По време на причастния канон проповед за празника каза архимандрит Стефан – брат на Троянската света обител, в която изтъкна дивния живот на светия патриарх Евтимий Търновски, както и значимостта на празника – Прославление на св. мощи на св. Евтимий, патриарх Търновски.

„Тази година се изпълват 120 години от намирането на мощите на свети патриарх Евтимий. Неговият завет: „На Светата Троица ви оставям и сега, и во веки“, особено силно звучи отправен към всички нас от това място – Бачковския манастир, който е последен негов земен дом. Какво означават тези думи? Тяхното значение откриваме най-напред в живота на свети Евтимий, който бил от болярски род, живял в столицата на Второто българско царство Търновград. Той решава да се отрече от всичко – от произхода си, от богатството си и да последва Светата Троица, да предаде живота си на Бога“, каза в словото си патриарх Даниил. „В тъмните години на робството светлинка за народа ни е била вярата в Светата Троица. Това е да отдадем целия си живот на Бога, да се отърсваме от всяко неверие и маловерие, да се отърсваме от всяка нечистота и неправда. Стремейки се да усвояваме Христовата, да придобиваме в своя живот любов едни към други. Това ни приближава към Светата Троица и тогава заветът на свети Евтимий ще продължи да ни покрива с покрова на Светата Троица по неговите свети отечески молитви“, допълни патриарх Даниил.

Игуменът на манастира епископ Сионий благодари за благословението на патриарх Даниил над братството на светата обител и изрази радостта си от отслужването на тържественото богослужение. „Пожелаваме на Вас, на Вашите споспешници и съратници много духовни сили, много радост, много духовна бодрост от великото служение, което извършвате на полза на светата ни Църква и на милото ни отечество Майка България“, каза епископ Сионий.

След светата Литургия патриарх Даниил разгледа и изложбата на икони „Архангелско опрощение“ на Андрей Янев в една от залите на Бачковската света обител.

Припомняме, че през 2023 г. Светият Синод на Българската православна църква – Българска Патриаршия учреди нов празник в църковния ни календар – Прославление на светите мощи на св. Евтимий, патриарх Търновски.

Текст, снимки и видео: Ангел Карадаков

