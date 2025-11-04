Таня Михайлова и младите гвардейци на България представиха страната ни в Кипър и Италия

Началникът на кабинета на министъра на образованието и науката Таня Михайлова проведе среща в Никозия с министъра на образованието, младежта и спорта на Република Кипър Атина Михаелиду.

В разговора участва и българският заместник-министър на младежта и спорта Петър Младенов. Основна тема на срещата беше укрепването на сътрудничеството между двете държави в сферите на образованието, младежта и спорта.

По време на официалните дискусии двете страни изразиха готовност за още по-тясно партньорство в рамките на предстоящото кипърско председателство на Съвета на Европейския съюз, като акцентът ще бъде поставен върху инициативи, насочени към младежките политики, образованието и спортното развитие. Бяха обсъдени и предизвикателствата пред професионалното образование, като акцент бе поставен върху необходимостта от повишаване на неговата привлекателност и превръщането му в първи избор за младите хора. Специално внимание беше отделено и на темата за уменията – как образователните системи да подготвят учениците с компетентности, отговарящи на нуждите на съвременната икономика и динамичния пазар на труда.

„Образованието е ключът към дългосрочното развитие на всяко общество. Когато младите хора имат достъп до качествено обучение и международни възможности, те се превръщат в двигатели на промяната,“ подчерта Таня Михайлова.

В рамките на визитата тя проведе срещи и с представители на кипърски младежки и спортни институции, с които обсъди ролята на образованието за формирането на млади лидери — личности, които мислят критично, защитават демократичните ценности и създават ползотворни международни връзки.

Срещите бяха част от международния обмен на Сдружение „Младежки гвардейски отряди“, подкрепен от програма „Еразъм+“. По време на обмена български младежи посетиха ключови държавни и обществени институции в Кипър, сред които Камарата на представителите, Архиепископския дворец, Кипърския олимпийски комитет и Кипърската футболна асоциация. Младите хора се включиха активно в дискусии, посветени на лидерството, толерантността, международните отношения и развитието на младежките политики. Подобни инициативи им помагат в развиването на граждански и социални умения, които са им необходими за живота.

Преди около месец младите гвардейци и българската делегация присъстваха на генерална аудиенция при Негово Светейшество Папа Лъв XIV във Ватикана. По време на визитата Таня Михайлова подаря икона на светите братя Кирил и Методий на Папа Лъв XIV като символ на духовността, знанието и мисията, която България носи в Европа и по света.

В Рим българските младежи проведоха срещи с ключови италиански институции като Сената и различни министерства.

Събитията се реализираха със съдействието на българските посолства в двете държави.

