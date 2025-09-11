Световен ден на първата помощ

На 13 септември 2025 г. (събота), от 10:30 ч. под мотото „Първата помощ и климатичните промени“, Столичната организация на Българския Червен кръст ще отбележи Световния ден на първата помощ.

На специално обособени пунктове в градинката на НДК до кино „Кабана“ своите дейности ще представят доброволците на БМЧК-София и Младежкия авариен екип. Гостите на събитието ще могат да усетят въздействието на алкохола върху сетивата чрез „алкохолните очила“, да развихрят творческото си въображение в специалното Арт ателие и да рисуват на тема: „Как да помогна при бедствие“, да се запознаят с техники за реакция при различни леки и животозастрашаващи състояния или да се включат в играта „Не се сърди човече“ на поляната. Предвидена е и симулация за оказване на първа помощ при инцидент между велосипедист и пешеходец.

По време на събитието ще бъде представена и плакатна изложба на тема „Оказване на първа помощ, която е организирана в партньорство с Националната художествена академия и със съдействието на Столичната община. До 19 септември, софиянци и гостите на града ще могат да погледнат на Първата помощ през креативния поглед на студентите от специалност „Плакат и визуална комуникация“ на НХА-София и Филиал-Бургас.

Точно в 12:00 ч. всички присъстващи ще се хванат за ръце и ще направят традиционната за този ден жива верига на първата помощ в знак на своята признателност, почит и уважение към всички доброволци и хора, които са били обучени да оказват първа помощ и са помогнали при спешни инциденти и различни хуманитарни програми.

От 2000 г. Световния ден на първата помощ се отбелязва през втора събота на м. септември по предложение на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец. Всички събития, организирани в този ден, имат за цел да фокусират вниманието на обществото към дейностите, осъществявани от БЧК, както и да популяризират знанията и уменията за оказване на първа долекарска помощ, за подобряване и разширяване на обучението по първа помощ в световен мащаб.

