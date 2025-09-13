Странджа е част от общата визия за туристическо развитие на Южното Черноморие

Министър Мирослав Боршош, областният управител на Бургас и кметът на Малко Търново обсъдиха общите инициативи за популяризирането на региона

Малко Търново и богатствата на Странджа бяха във фокуса на срещата между министъра на туризма Мирослав Боршош, областния управител на Област Бургас Владимир Крумов, народния представител Галя Василева и кмета на града Илиян Янчев, на която беше обсъдена стратегията за обща реклама на Южното Черноморие. Разговорът е продължение на решенията, взети през август в Бургас за създаване на общ туристически продукт съвместно с общините от Бургаска област, както и на стартиралата през септември кампания „ДългоЛятие“, насочена към удължаване на летния сезон.

По думите на министър Боршош създаването на общ туристически продукт вече не е само идея, а процес, който се реализира чрез съвместни инициативи с общините. Той отбеляза, че връзката между морето и Странджа планина дава на посетителите по-богато и разнообразно изживяване. „Малко Търново е ключова част от тази визия – със своята природа, културни традиции и история то открива нови възможности за целогодишни пътувания“, посочи министърът. Областният управител Владимир Крумов коментира общата инициатива като пример за единомислие. Той подчерта, че досега не се е работило с толкова интензивно темпо по въпросите, които общините години наред повдигат по темата туризъм.

По време на срещата бяха представени актуалните данни за развитието на туризма в общината. За първите седем месеца на 2025 г. в Малко Търново са отчетени около 7 500 регистрации на туристи, като над 95% от тях са българи.

Община Малко Търново предлага богато културно наследство и възможности за разнообразни маршрути в сърцето на Странджа планина. Сред основните забележителности са Историческият музей “Проф. Александър Фол”, тракийското светилище в Мишкова нива, църквата „Успение Богородично“ от XIX век, както и многобройните природни пътеки в региона. „Малко Търново е вратата, през която България посреща всеки, който иска да усети духа на Странджа. Затова казвам, че е време това богатство да бъде споделено“, отбеляза кметът Илиян Янчев.

Министър Боршош подчерта, че Министерството на туризма ще продължи активно и последователно да насърчава развитието на местните инициативи, като включва значими събития и обекти от различни региони в мащабни национални и международни рекламни кампании, които целят да популяризират България като привлекателна и конкурентна туристическа дестинация. „Южното Черноморие вече има обща визия и чрез партньорството с общините можем да покажем богатството му през всички сезони“, допълни той.

