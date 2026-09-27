Стойчо Керев пред обучаеми в Академията на МВР: Как се гради авторитет в една от най-отговорните професии

Журналистът и продуцент се срещна с курсанти и стажанти в рамките на инициативата „Характерът на службата: мотивация, дисциплина, ред и законност“

Как се изгражда авторитет в една от най-отговорните, но и често критикувани професии в обществото? По тази тема журналистът и продуцент Стойчо Керев разговаря с обучаеми от Академията на МВР.

Срещата е част от поредица мотивационни събития с курсанти и стажанти, организирани по инициатива на Академията на МВР.

Те се провеждат под мотото „Характерът на службата: мотивация, дисциплина, ред и законност“.

Инициативата поставя във фокуса качества и принципи, свързани с бъдещата професионална реализация на обучаемите и отговорността, която носи службата в системата на МВР.