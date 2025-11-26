Ще бъде учредено право на строеж на техническа инфраструктура за обект за извършване на граничен контрол от БАБХ

Правителството допълни свои решения за предоставяне за управление на Българската агенция по безопасност на храните на имот, като целта е да бъде изградена техническа инфраструктура на обект за граничен контрол.

Правата се учредяват в полза на „България Ер Меинтенанс“ ЕАД за изграждане на обект за нуждите на БАБХ за извършване на граничен официален контрол на граничния пункт, за нови подходи със съоръжения за контрол на достъпа и нов покрит паркинг за нуждите на Държавния авиационен оператор (ДАО).

След изтичане на срока за право на строеж се предвижда безвъзмездно преминаване в собственост на държавата на построения обект и предоставянето му за управление на Българската агенция по безопасност на храните и Държавния авиационен оператор.

