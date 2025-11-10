Стефан Бурджев: Кампанията „Призвание: БиоЛогичен!“ е пример за успешно партньорство между институциите и биосектора

Кампанията „Призвание: БиоЛогичен!“ е пример за успешно партньорство между институциите и представителите на биологичния сектор.“ Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Стефан Бурджев по време на информационната среща от националната кампания, проведена в град Плевен.

Заместник-министър Бурджев представи актуални данни за състоянието на биологичното земеделие в България. „Към началото на 2025 г. у нас са регистрирани 5646 биологични оператори – с 620 повече спрямо 2023 г. Площите под биологично управление достигат 198 050,9 хектара, което представлява ръст от 34% на годишна база. Така биологичното земеделие вече обхваща близо 4% от използваната земеделска площ в страната – показател за устойчив растеж и засилен интерес към екологично съобразното производство“, подчерта заместник-министърът. По думите му тези резултати показват, че биологичното земеделие в България не просто се развива, а се утвърждава като ключов елемент от устойчивото бъдеще на селското стопанство. Той отбеляза, че Плевенска област е сред най-бързо развиващите се региони в страната. През 2024 г. там са отчетени 72 биопроизводители и 7 688,48 хектара сертифицирани площи – над два пъти повече спрямо предходната година. „Наблюдаваме засилен интерес към отглеждането на древни зърнени култури като спелта и еднозърнест лимец, както и към плодовете и зеленчуците, където площите се увеличават с над 40%“, допълни Бурджев.

Биологичното животновъдство в региона също бележи стабилен ръст – сертифицираните говеда и биволи са 1292 (+4,5%), а овцете – 3655, което представлява двукратно увеличение спрямо 2023 г. Пасищата и ливадите под биоконтрол обхващат 3167,46 хектара, а броят на сертифицираните пчелни семейства достига 7753, с 11% повече спрямо предходната година.

„Тези резултати ясно показват, че земеделските производители в Плевенска област активно възприемат биологичния модел и го превръщат в успешна практика. Регионът е доказателство, че традициите и модерните устойчиви практики могат да вървят ръка за ръка,“ коментира заместник-министърът. Той акцентира и върху усилията за насърчаване на здравословното хранене сред децата. В рамките на схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ доставките на биопродукти ще се увеличат от шест на девет пъти годишно.

„Подкрепата за биологичното производство е напълно обоснована – тя опазва природата и човешкото здраве, осигурява чиста храна и съхранява ресурсите за бъдещите поколения. Нашата цел е България да бъде пример за устойчиво и конкурентно земеделие, в което биопроизводството заема своето достойно място,“ заяви в заключение Стефан Бурджев.

В рамките на срещата експерти от Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“ представиха подробно принципите и правилата на биологичното растениевъдство и животновъдство, актуалната нормативна уредба, системите за контрол в сектора и възможностите за подпомагане по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023–2027 г.

