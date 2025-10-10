петък, октомври 10, 2025
СТАРТИРАТ ОБУЧЕНИЯТА НА УЧИТЕЛИ, КОИТО ЩЕ ПОДГОТВЯТ БЪДЕЩИТЕ ОЛИМПИЙЦИ

Стартираха обученията на учители, които да бъдат новите ръководители на школи за подготовка на талантливи ученици и бъдещи олимпийци. Инициативата е част от новата програма на МОН „Бъдеще за таланти“, като целта е най-опитните и добри педагози да предадат своя опит, умения и подходи на работа на по-млади учители.

Обученията стартираха в Националния STEM център, където министърът на образованието и науката Красимир Вълчев поздрави участниците за тяхната активност и отдаденост. „Важно е не само да продължим с добрата подготовка, но и да мотивираме още повече ученици да участват в състезанията, включително в общинските кръгове на олимпиадите“, добави той. На събитието присъства и директорът на центъра проф. Найден Шиваров.

В обученията ще се включат 64 учители от всички области на страната, като първи със занятия стартираха преподавателите по информатика. Тяхната подготовка ще се ръководи от д-р Бисерка Йовчева и ще продължи до 14 октомври. От 15 до 20 октомври ще са обученията за учителите по математика, водени от проф. дмн Емил Колев и проф. д-р Станислав Харизанов от ИМИ – БАН. От големите области на страната – София-град, Пловдив, Варна и Бургас са включени по двама учители по предмет, а от останалите – по един.

Обученията са менторски и практико-ориентирани, които ще помогнат за по-високата професионална подготовка на преподавателите. Ще бъдат разработени и дигитални помагала, които ще са им полезни при провеждането на регионалните школи.

През следващата година ще започнат и обученията за учители по природни науки – физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование. Тогава ще стартират и регионалните школи, в които могат да участват ученици от 5-и до 12-и клас с интерес към математиката, информатиката и природните науки. Ръководители на тези школи ще бъдат новите обучени учители.

„България може да бъде център за развитие на информационни технологии и изкуствен интелект, ако има какво с какво да задържим талантливите ни умове – с качествена подготовка, с висши и академични институти, с добри условия и подкрепа“, каза още министър Вълчев.

Всички заложени дейности ще се изпълняват по програмата „Бъдеще за таланти“ с общ бюджет от 1.5 млн. лв. Освен подготовка на учителите, тя цели да открие и подкрепи повече талантливи ученици. Програмата съдейства за създаването на мрежа от национални и регионални школи за обучение на талантливи ученици в областта на математиката, информатиката и природните науки.

