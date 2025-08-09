Стартира ловният сезон за пернат дивеч

МЗХ и ИАГ апелират за отговорно поведение и спазване на правилата

Днес се открива сезонът за лов на пъдпъдък, гургулица, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина. Ловуването е позволено само през деня – от един час преди изгрев до един час след залез. Ловът се провежда индивидуално или групово в събота и неделя, а за гургулицата – само в събота. Разрешеният дневен отстрел е до 15 пъдпъдъка, до 3 гургулици и до 10 гривяка, горски бекаси и обикновени бекасини.

Забранено е използването на електронни примамки, живи птици, ловни хрътки, соколи и други средства, които не са разрешени от нормативната уредба. Тази година близо 2 200 нови ловци, издържали изпитите през юни и юли, ще участват за първи път в ловните излети. Те са част от общо 122 770 ловци с валидни членски карти и заверени билети за 2025 година.

Министерството на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по горите призовават за стриктно спазване на Закона за лова и правилата за безопасност, включително противопожарните мерки и изискванията за опазване на горските територии. Особено внимание се обръща на мерките срещу разпространението на Африканска чума по свинете, включително биосигурността и докладването на мъртви диви свине, както и на наблюдението за птичи грип чрез сигнализиране при открити мъртви птици.

МЗХ и ИАГ пожелават успешен, безопасен и отговорен ловен сезон на всички ловци. Наслука!

