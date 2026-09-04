Станислав Стоянов участва в откриването на изложба посветена на битката при Мохач

Евродепутатът Станислав Стоянов участва в официалното откриване на изложба на групата „Европа на суверенните нации“ в Европейския парламент, посветена на предстоящата 500-годишнина от битката при Мохач. Експозицията представя едно от събитията с най-дълбоки последици за историята на Централна Европа и развитието на европейския континент през следващите столетия.

Битката при Мохач през 1526 г. бележи повратен момент в историята на Унгария и Централна Европа. Поражението на унгарската армия от силите на Османската империя променя политическото равновесие в региона и поставя началото на продължителен период на конфликти и политически преобразувания, чиито последици се усещат в голяма част от Европа.

Изложбата беше представена от евродепутатите Жужана Борвендег и Милан Угрик. В рамките на откриването беше показан и специално създаден анимационен филм, който пресъздава събитията от 1526 г. и тяхното историческо значение.

„Мохач е част не само от историята на Унгария, но и от общата историческа памет на Европа. Събития като това ни напомнят колко дълбоко са свързани съдбите на европейските народи и колко важно е да познаваме историята, която е оформила нашия континент“, заяви Станислав Стоянов по повод откриването.

Пет века след битката при Мохач събитията от 1526 г. продължават да заемат важно място в историческата памет на Централна Европа. Изложбата в Европейския парламент е част от инициативите, посветени на предстоящата 500-годишнина и има за цел да представи историческото значение на битката пред по-широка европейска публика.

Битката при Мохач се състои на 29 август 1526 г. между армията на Кралство Унгария и силите на Османската империя, водени от султан Сюлейман I. Унгарската армия претърпява тежко поражение, а крал Лайош II загива. Последвалата борба за унгарската корона и османското настъпление променят политическата карта на Централна Европа и превръщат региона в една от основните зони на съперничество между Османската и Хабсбургската империя през следващите столетия.