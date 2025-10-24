Срещата на полицейските началници на Залцбургския форум в Чехия търси решения на най-наболелите проблеми на обществото

В Прага България бе представена от главен комисар Захари Васков, директор на Главна дирекция “Национална полиция“

Като водещ приоритет на Чешкото председателство са изведени нарастващото насилие сред непълнолетни и актуалните предизвикателства в борбата с трафика на наркотици, за които се изисква, всеобхватен отговор на европейско, национално и регионално ниво.

В своето изказване главен комисар Захари Васков сподели загриженост относно нарастващия брой инциденти с участието на деца и използването на насилие, като представи различни национални програми и добри практики, които формират навици за безопасно поведение и нетърпимост към престъпните посегателства, създаване на гражданска позиция и засилване доверието към полицията и институциите. „Ефективната превенция на инцидентите с деца изисква координирани усилия между полицията, родителите, училищата, социалните служби и всички други ангажирани институции“, подчерта директорът на Главна дирекция „Национална полиция“. Той добави, че е нужен амбициозен и всеобхватен отговор на заплахите от всички видове наркотици, като за ключово отбеляза засилването на международното партньорство, в това число и чрез подкрепата на Европол, както и повишаването капацитета на служителите, противодействащи този вид престъпност“.

Залцбургският форум е неформална инициатива за сътрудничество в областта на сигурността между група държави членки на Европейския съюз, създадена през 2001 г. по идея на Австрия. Понастоящем във форума участват девет държави от Централна и Източна Европа – Австрия, България, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Словения. Председателството е на ротационен принцип, всяка държава поема Председателството за период от 6 месеца.

Facebook

Twitter



Shares