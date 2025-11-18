Среща на министър Митов с посланика на Франция

Вътрешният министър Даниел Митов проведе работна среща с Н. Пр. Мари Дюмулен, извънреден и пълномощен посланик на Франция в България.

Министър Митов пожела успешен мандат и изрази увереност, че двустранните отношения ще продължат да се развиват възходящо, включително в областта на вътрешните работи.

Двамата отбелязаха, че отличното партньорство се проявява и по ключови теми от дневния ред на ЕС, като подчертаха необходимостта от координирани усилия за общи решения в отговор на бъдещите предизвикателства. В разговора бе обсъдено сътрудничеството в охраната на външните граници на ЕС, борбата с наркотрафика, противодействието на контрабандата на мигранти, пожарната безопасност и други въпроси от общ интерес, както и бъдещи съвместни инициативи.

Министър Митов подчерта, че България в пълна степен гарантира сигурността на Шенгенското пространство почти година след присъединяването си. От своя страна, посланик Дюмулен изрази задоволството на френската страна от постигнатите резултати.

В края на срещата двете страни се увериха взаимно в готовността да поддържат и в бъдеще тесни контакти по всички въпроси от взаимен интерес.

