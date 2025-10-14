вторник, октомври 14, 2025
Последни:
България

Среща на министър Митов с министъра на миграцията и убежището на Република Гърция

Редактор

България и Република Гърция са стратегически партньори и сътрудничеството във всички области, включително вътрешните работи, е практично и ориентирано към резултати.

Двете страни са изправени пред общи предизвикателства в управлението на миграцията и споделят сходни позиции – коментираха министрите по време на срещата. Силните граници, ефективната политика за връщане и решителните действия срещу трафика на мигранти са приоритетни области за по-тясно сътрудничество. Тристранното сътрудничество между България, Република Гърция и Турция се е доказало както на политическо, така и на оперативно ниво и дава осезаеми резултати.
Двамата министри бяха единодушни, че са необходими още по-решителни действия на европейско ниво за повишаване ефективността на връщането на граждани на трети страни, които нямат право да пребивават на  територията на държавите членки. Трябва да продължи диалогът със страните на произход и транзит за максимално ограничаване на нелегалните миграционни потоци.
Срещата се проведе в рамките на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“ в Люксембург.

Интересно от мрежата

Вижте още

Премиерът Желязков: Полагаме усилия в развитието на спорта като превенция срещу противообществените прояви

Редактор

Правителството се разпореди с имоти

Редактор

Одобрена е Тарифа за таксите, събирани от АЯР по Закона за безопасно използване на ядрената енергия

Редактор

Pin It on Pinterest