Среща на министър Митов с министъра на миграцията и убежището на Република Гърция

България и Република Гърция са стратегически партньори и сътрудничеството във всички области, включително вътрешните работи, е практично и ориентирано към резултати.

Двете страни са изправени пред общи предизвикателства в управлението на миграцията и споделят сходни позиции – коментираха министрите по време на срещата. Силните граници, ефективната политика за връщане и решителните действия срещу трафика на мигранти са приоритетни области за по-тясно сътрудничество. Тристранното сътрудничество между България, Република Гърция и Турция се е доказало както на политическо, така и на оперативно ниво и дава осезаеми резултати.

Двамата министри бяха единодушни, че са необходими още по-решителни действия на европейско ниво за повишаване ефективността на връщането на граждани на трети страни, които нямат право да пребивават на територията на държавите членки. Трябва да продължи диалогът със страните на произход и транзит за максимално ограничаване на нелегалните миграционни потоци.

Срещата се проведе в рамките на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“ в Люксембург.

